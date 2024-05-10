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        Haberler Dünya İsrail Kabinesi, Refah operasyonunu genişletmeyi onayladı

        İsrail Kabinesi, Refah operasyonunu genişletmeyi onayladı

        İsrailli kaynaklar, Savaş Kabinesi'nin İsrail ordusunun Refah operasyonunun 'ölçülü şekilde' genişletilmesi kararını onayladığını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:14
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        İsrail, Refah operasyonunu genişletecek
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        İsrail'in Refah'a düzenlediği operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, İsrail ordusunun son 5 günde 100 binden fazla Filistinlinin terk ettiği kente düzenlenen operasyonu genişleteceği bildirildi.

        Axios Haber Ajansı'nın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Savaş Kabinesi dün gece yapılan oylamada İsrail güçlerinin Refah'taki operasyonunun 'ölçülü bir şekilde' genişletilmesini onayladı.

        Kabine ayrıca müzakerecilerine bir rehine anlaşmasına varma çabalarını sürdürmeleri talimatını verdi.

        Axios, iki kaynağının genişlemenin ABD Başkanı Joe Biden'ın kırmızı çizgisini aşmadığını söylediğini, üçüncü kaynağının ise bunun ABD Başkanı'nın bazı ABD askeri yardımlarını durdurma sürecinde belirlediği çizgiyi aşmak olarak görülebileceğini söylediğini aktardı.

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