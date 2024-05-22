İsrail'in saldırıları sürüyor: Cenin'de 4'ü çocuk 11 Filistinli öldürüldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cenin kenti ile oradaki mülteci kampına salı gününden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Açıklamada, Cenin kentindeki İsrail saldırılarında son olarak Vesim Ahid Ceradat (15) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenin saldırılarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından tahrip edilen Filistinlilere ait üç eve el konulduğunu ve evsiz kalan 3 Filistinli ailenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

REKLAM İsrail ordusu, salı gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve oradaki mülteci kampındaki çeşitli mahallelerde Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alarak baskınlar düzenliyor. Takviye güç göndererek kentteki askeri varlığını güçlendiren İsrail ordusu, beraberindeki askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ediyor. EL KONAN EVLER KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ Filistin Kızılayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait bazı evlere el koyarak aileleri tahliye ettiğini ve evlerin de işgalciler tarafından kışlaya dönüştürüldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı, X hesabından yaptığı açıklamada, evlerine el konulan ailelerin ilk yardım ekipleri tarafından tahliye edildiklerini belirtti. Kızılay, tahliye işlemi sürecine ilişkin ambulansların ardından yürüyen kadın ve çocukların, yolun sağı ve solunda tahrip edilmiş evlerin göründüğü bir de video paylaştı. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı saldırıları genişletirken, bölgede Filistinlilere ait 3 evi dinamitlerle tahrip etti. REKLAM Askeri buldozerlerle altyapının da tahrip edildiği Cenin Mülteci Kampı'na takviye güç getiren İsrail ordusuyla direnişçi gençler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 514'e ulaştığı bildirilmişti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.