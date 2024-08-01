İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ateşkes sürecini sekteye uğrattı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacıyla yürütülen müzakereler sona yaklaşmışken, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümüyle uzun süren müzakereler sonucunda karara bağlanan ve her an yapılması beklenen ateşkes sekteye uğradı.

Bu suikastla, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes istemediği ve çatışmaları sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşıldı. 7 Ekim'den bugüne Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin girişimleri netice vermişti. İsrail ve Hamas ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya çok yaklaşmıştı.

Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önemli bir rol oynadı. Sürecin başından bu yana taraflar da dahil olmak üzere, bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde üst sıralarda yer alan Gazze'de yaşanan dram, Astana'da yapılan görüşmelerde de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki yıkıma son verilmesi için İsrail'in durdurulması ve İsrail yönetimi üzerindeki uluslararası baskıların artırılması gerek" diyerek, tüm dünyayı Gazze'deki barış için çaba göstermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile MİT, sürecin başından itibaren ateşkes sağlanması için taraflarla sıkı bir diyalog içinde oldu. İlgili tüm aktörlerle temaslar daha da artırıldı, barışa giden süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenildi. Hamas, ABD, İsrail, Katar ve Mısır ile sürdürülen her görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan anbean bilgilendirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da hem Hamas lideri İsmail Haniye ile hem de diğer taraflarla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bu süreçte Hamas üst yönetiminin yanı sıra, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere çok taraflı istihbarat diplomasisi yürütüldü. MİT'in çabaları, müzakere sürecinin seyrini doğrudan etkiledi, tıkanıkların aşılmasında ve ateşkes için ortak bir noktaya yaklaşılmasında kilit bir rol oynadı.