İngiltere'de protestolar Londra'ya sıçradı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin Southport kasabasında Pazartesi günü gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından kasabadan sonra başkent Londra'da da protesto düzenlendi. Göçmen karşıtı grupların düzenlediği protestolarda 100'den fazla kişi gözaltında alındı
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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Pazartesi günü düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından, kasabada başlayan protestolar başkent Londra'ya uzandı.
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Göçmen karşıtı aşırı sağcı grupların gösterisinde şiddet olayları yaşandı. 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın bağlandığı Whitehall Caddesi'ndeki bir nokta, aşırı sağcıların düzenlediği "Artık Yeter" (Enough is Enough) isimli eylem için ayrıldı.
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Bu noktada yerel saatle 19.00-20.30 (TSİ 21.00-22.30) arasında eylem yapma izni verilen gruba, süre dolduğunda alanı terk etmeleri ve belirlenen alanın dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.
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GÖÇMEN KARŞITI GÖSTERİCİLERDEN "ÜLKEMİZİ GERİ İSTİYORUZ" SLOGANI
Polise şişeler ve metal kutular atan göçmen karşıtı göstericiler, "Botları durdurun", "Çocukları koruyun" ve "Ülkemizi geri istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.
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Eylemin ilk dakikalarında bazı katılımcıların şartları yerine getirmediğini açıklayan polis, bazı eylemcilerin Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket ettiğini belirtti.
Polis, eylemin sona ermesiyle yaşanan olaylar neticesinde 100'ün üzerinde kişinin şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.
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SOUTHPORT'TAKİ BIÇAKLI SALDIRI
Southport'ta 29 Temmuz'da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından polis, Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.
Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.
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Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.
Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi de gözaltına alınmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.