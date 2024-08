İngiltere'de protestolar Londra'ya sıçradı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Göçmen karşıtı aşırı sağcı grupların gösterisinde şiddet olayları yaşandı. 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın bağlandığı Whitehall Caddesi'ndeki bir nokta, aşırı sağcıların düzenlediği "Artık Yeter" (Enough is Enough) isimli eylem için ayrıldı.