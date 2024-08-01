Migren, milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik bir baş ağrısı türüdür ve auralı ile aurasız olmak üzere ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalar sonucunda bazı gıdaların, migreni tetikleyerek ağrıya sebep olduğu bulunduğundan bu gıdalardan uzak durmak iyi olabilir. Pennsylvania Baş Ağrısı Merkezi'nin kurucusu Lee Peterlin’e göre, gıda tetikleyicileri kişiden kişiye değişse de bazı ortak olarak tetikleyen gıdalar mevcut bu yüzden haberimizde migren hastalarının çoğunu tetikleyebilecek gıdaları derledik. İşte, kaçınılması gereken gıdalara dair detaylar...