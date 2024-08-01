Ferhat Göçer: Yapay zekâya karşı önlem alınmalı

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Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) birlikteliğiyle kurulan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) yeni dönem başkanlığına Ferhat Göçer seçildi.

Görevi devraldıktan sonra açıklamalarda bulunan başkan Ferhat Göçer, Ağustos 2023'te müzik eseri sahipleri alanında kurulan MSF'nin, kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Ferhat Göçer, başkan seçilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi; "Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin büyük çoğunluğuyla lisans anlaşması yapmayı başardık. Bu, müzik emekçilerinin haklarını koruma konusunda önemli bir adımdı. Ayrıca müzik alanında bağlantılı haklar federasyonu olan MÜZFED ile MSF arasında yapılan ortak protokolle de lisanslama tek elden yapılmaya başlanarak, tek çatı altında toplandı.”

REKLAM Ferhat Göçer, yeni dönemde federasyonun hedefleri hakkında da bilgi verdi. MSF'nin öncelikli çalışma eylemlerinde telif gelirlerinin artırılması ve yapay zekâya karşı alınacak önlemler bulunuyor. Ferhat Göçer, MSF'nin diğer umuma açık mekânların lisanslanması konusunda da iş birliğini genişletmeyi amaçladığını belirtti; "Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini sadece turizm sektöründe değil, diğer umuma açık mekanların lisanslanması için de geliştirmek en büyük hedefimiz. Bu sayede, müzik eser sahiplerinin haklarını daha etkin bir şekilde koruyacağız."

Yapay zekânın faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğunu dile getiren Ferhat Göçer, dünyada sadece müzik sektörüne 1 milyar dolar zarar verme potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun sektörlerin birleşerek önleyebileceğini söyledi. Edebiyat ve sinema alanlarına da seslenen Göçer, bu alanlarda da müzik sektörü gibi tüm meslek birliklerinin lisanslama alanında tek çatı altında birleşmesi gerektiğini belirtti. Siyasi çekişmelerden, kişisel hırslardan ve rant heveslerinden arınmış, tamamen hak sahiplerinin faydasını hedefleyen tüm meslek birliklerinin bu adımı atmasının gerektiğini paylaşan Ferhat Göçer, tüm sektörleri birlik olmaya çağırdı.

Ferhat Göçer, sözlerini; "Bu başkanlık bir hak mücadelesidir. Buradan tüm meslek gruplarına sesleniyorum, sinemacılar, oyuncular, edebiyatçılar; tüm meslek grupları olarak birleşelim. Hak mücadelemizi birlikte verelim” şeklinde tamamladı.

Ferhat Göçer, Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda ise yapay zekânın hafife alınmaması gerektiğini belirterek; "Yapay zekâ, göründüğü gibi sempatik değil. İş, çok tehlikeli boyutlara gelecek. Acilen kontrol edilmesi için önlemler alınmalı. Bütün dünya yapay zekâyı telif hukukunun içine almak için yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyor. Tek bir nota bilmeyenler yapay zekâyla şarkı üretiyor. Eğer, yapay zekâ kontrol edilmezse ilk adımda sadece müzik sektörünün % 25'i işsiz kalacak. Yapay zekânın söz yazarı, besteci ve aranjörleri etkileyeceği düşünülüyor ama öyle değil. Yorumcular da fazlasıyla etkilenecek. Daha şimdiden hiç var olmamış şarkıcılar türedi. Sözün özü, yapay zekâya karşı sektörün bir an önce birleşmesi ve acilen önlemler alınması için çalışmalar yapmak gerekiyor" dedi.

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