Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferhat Göçer: Yapay zekâya karşı önlem alınmalı - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer: Yapay zekâya karşı önlem alınmalı

        Müzik sektörü, yapay zekâya savaş ilan etti. Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) yeni dönem başkanlığına seçilen Ferhat Göçer, federasyonun öncelikli çalışma eylemlerinin telif gelirlerini artırmak ve yapay zekâya karşı alınacak önlemler olduğu dile getirdi. Göçer, önlem alınmadığı takdirde yapay zekânın ilk adımda sektörün % 25'ini işsiz bırakacağını dile getirdi

        Giriş: 01.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) birlikteliğiyle kurulan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) yeni dönem başkanlığına Ferhat Göçer seçildi.

        Görevi devraldıktan sonra açıklamalarda bulunan başkan Ferhat Göçer, Ağustos 2023'te müzik eseri sahipleri alanında kurulan MSF'nin, kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

        Ferhat Göçer, başkan seçilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi; "Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin büyük çoğunluğuyla lisans anlaşması yapmayı başardık. Bu, müzik emekçilerinin haklarını koruma konusunda önemli bir adımdı. Ayrıca müzik alanında bağlantılı haklar federasyonu olan MÜZFED ile MSF arasında yapılan ortak protokolle de lisanslama tek elden yapılmaya başlanarak, tek çatı altında toplandı.”

        REKLAM

        Ferhat Göçer, yeni dönemde federasyonun hedefleri hakkında da bilgi verdi. MSF'nin öncelikli çalışma eylemlerinde telif gelirlerinin artırılması ve yapay zekâya karşı alınacak önlemler bulunuyor.

        Ferhat Göçer, MSF'nin diğer umuma açık mekânların lisanslanması konusunda da iş birliğini genişletmeyi amaçladığını belirtti; "Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini sadece turizm sektöründe değil, diğer umuma açık mekanların lisanslanması için de geliştirmek en büyük hedefimiz. Bu sayede, müzik eser sahiplerinin haklarını daha etkin bir şekilde koruyacağız."

        Yapay zekânın faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğunu dile getiren Ferhat Göçer, dünyada sadece müzik sektörüne 1 milyar dolar zarar verme potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun sektörlerin birleşerek önleyebileceğini söyledi. Edebiyat ve sinema alanlarına da seslenen Göçer, bu alanlarda da müzik sektörü gibi tüm meslek birliklerinin lisanslama alanında tek çatı altında birleşmesi gerektiğini belirtti. Siyasi çekişmelerden, kişisel hırslardan ve rant heveslerinden arınmış, tamamen hak sahiplerinin faydasını hedefleyen tüm meslek birliklerinin bu adımı atmasının gerektiğini paylaşan Ferhat Göçer, tüm sektörleri birlik olmaya çağırdı.

        Ferhat Göçer, sözlerini; "Bu başkanlık bir hak mücadelesidir. Buradan tüm meslek gruplarına sesleniyorum, sinemacılar, oyuncular, edebiyatçılar; tüm meslek grupları olarak birleşelim. Hak mücadelemizi birlikte verelim” şeklinde tamamladı.

        Ferhat Göçer, Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda ise yapay zekânın hafife alınmaması gerektiğini belirterek; "Yapay zekâ, göründüğü gibi sempatik değil. İş, çok tehlikeli boyutlara gelecek. Acilen kontrol edilmesi için önlemler alınmalı. Bütün dünya yapay zekâyı telif hukukunun içine almak için yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyor. Tek bir nota bilmeyenler yapay zekâyla şarkı üretiyor. Eğer, yapay zekâ kontrol edilmezse ilk adımda sadece müzik sektörünün % 25'i işsiz kalacak. Yapay zekânın söz yazarı, besteci ve aranjörleri etkileyeceği düşünülüyor ama öyle değil. Yorumcular da fazlasıyla etkilenecek. Daha şimdiden hiç var olmamış şarkıcılar türedi. Sözün özü, yapay zekâya karşı sektörün bir an önce birleşmesi ve acilen önlemler alınması için çalışmalar yapmak gerekiyor" dedi.

        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yanma zeka
        #ferhat göçer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Habertürk Anasayfa