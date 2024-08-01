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        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Yosunların kirlilikten kaynaklandığı düşünülürken, uzmanlar yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktararak, kentte yosunların zaman zaman kıyıları kapladığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:04
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          Tekirdağ'da dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

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          Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti. Yosunları ve denizin renginin değiştiğini görenler kirlilik yaşandığını düşündü.

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          Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kirlilikten dolayı oluşmadığını söyledi.

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          Poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurması nedeniyle yosun birikintisi oluştuğunu ifade eden Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." dedi.

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          Tecer, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktararak, Tekirdağ'da yosunların zaman zaman kıyıları kapladığını dile getirdi.

          Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

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