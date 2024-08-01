Son dakika haberi Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. C Grubu'nda 2'de 2 yapan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak grubunda 2'de 2 yaptı.
ÇEYREK FİNALDEYİZ!
21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle zafere uzanan Sultanlar, Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Filenin Sultanları, Paris 2024'te grubundaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.