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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. C Grubu'nda 2'de 2 yapan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:48
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        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak grubunda 2'de 2 yaptı.

        ÇEYREK FİNALDEYİZ!

        21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle zafere uzanan Sultanlar, Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Filenin Sultanları, Paris 2024'te grubundaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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