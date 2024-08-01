Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu! 7 yaşındaki çocuğun anlattıkları kan dondurdu

Bursa'da tartıştığı babası Seyithan Yayaşit (64) ile kavgayı ayırmaya çalışan annesi Zozan Yayaşit'i (69) pompalı tüfekle, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit (29) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre cinayetlerin tek görgü tanığı olan Yayaşit'in oğlu F.Y. (7) ifadesinde, "Babam; dedeme, babaanneme ve amcama tüfekle ateş etti. Sonra bıçakla boğazlarını kesti. Boğazlarından çok kan aktı" dedi.

Olay, 8 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğlu ile ailesinin evine gelen Abdulsamet Yayaşit ile babası Seyithan Yayaşit arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya giren annesi Zozan Yayaşit ve kardeşi Mücahit Yayaşit, Abdulsamet Yayaşit'i odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi. Bu sırada Abdulsamet Yayaşit, yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine ateş açarak, önce babası Seyithan Yayaşit'i ardından annesi Zozan Yayaşit ile kardeşi Mücahit Yayaşit'i vurdu. Açılan ateşte, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Zozan Yayaşit ile Seyithan Yayaşit, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk saldırıdan yaralı kurtulan Mücahit Yayaşit, evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Yayaşit, 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde kardeşinin boğazını keserek öldürdü. Silah sesleri ve Mücahit Yayaşit'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından Seyithan Yayaşit, Zozan Yayaşit ile Mücahit Yayaşit'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, 7 yaşındaki oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde babasıyla hiç anlaşamadıklarını söyleyen ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenilen Abdulsamet Yayaşit tutuklandı.

Olaydan 2 ay önce 'Yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan ve daha önce bir pastanede garsonluk yaptığı belirtilen Yayaşit'in, hapisten çıktığından beri işsiz olduğu ve sık sık ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Abdulsamet Yayaşit'in 7 yıl önce eşinden ayrıldığı, büyük oğlu F.Y.'ye annesi Zozan Yayaşit'in bakıp, büyüttüğü belirtilirken, cinayetlere şahit olan F.Y., olaydan sonra yakınlarına teslim edildi. Yayaşit'in küçük oğlu M.Y.'nin (6) de 7 yıl önceki ayrılık sırasında 2 aylık olduğu, bu dönemde devlet korumasına alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenildi.

"ONLARI BU ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN HİÇ DE PİŞMAN DEĞİLİM"

Olay ile ilgili soruşturma 6 ay sonra tamamlandı. Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, gece saat 03.00'te tartıştığı annesi, babası ve kardeşini, "Seni küçükken yetimhaneden aldık. Sen düşmanlarımızın çocuğusun" dedikleri için öldürdüğünü söyleyen Yayaşit, "Onları bu şekilde öldürdüğüm için hiç de pişman değilim" derken, iddianamede, cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.'nin pedagog eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. Küçük çocuk ifadesinde, "Çığlık seslerini duyunca uykudan kalktım. Babam; dedeme, babaanneme ve amcama tüfekle ateş etti. Sonra bıçakla boğazlarını kesti. Boğazlarından çok kan aktı" dedi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Müşteki avukatı Tuncay Özdemir, cezada indiririm uygulanmamasını isteyerek, "Adaletin tecelli etmesi ve işlenen bu canice cinayetin cezasının en ağır şekilde verilmesini istiyoruz" derken, hakkında ağır ceza mahkemesinde 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Abdulsamet Yayaşit'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.