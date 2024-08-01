12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
Konya'da bir genç, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan zemin kattaki esnafın üzerine düştü. Düşen genç yaşamını yitirirken, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 yaşındaki Ali Emre A., Şefikcan Caddesi'nde bulunan 12. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi 44 yaşındaki Mehmet C'nin üzerine düştü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan Ali Emre A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralılardan Ali Emre A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.