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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Yıldız yazdı... Hacıosmanoğlu kolları sıvadı: Kimseden talimat almam! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı... Hacıosmanoğlu kolları sıvadı: Kimseden talimat almam!

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti ve yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, TFF'deki yeni döneme dair izlenimlerini kaleme aldı

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:41
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        "Kimseden talimat almam!"
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        Riva’da yeni sezon öncesi heyecanlı günler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve gelir gelmez yeni projelerini hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisinde.

        Konuklarını ağırlamayı sürdüren yeni başkan, bir yandan da görev dağılımlarını yapıyor. Yönetim kurulu üyeleri zamanlarının büyük bölümünü tesislerde geçiriyor. Tüm talepleri kulüp gözetmeksizin dikkate alıyorlar. Özellikle alt liglerde ki kulüplerin sorunlarını çözüme kavuşturma gündemin ilk maddeleri arasında.

        Başkan, Hacıosmanoğlu futbolun kaliteye kavuşması için adaletin olmazsa olmaz olduğunu vurgularken eşitlik ilkesinden ödün verilmeyeceğini söylüyor. Seyir ve eğlence zevkinin yaşanacağı bir sezon yaşanacağı konusunda ise umutlu.

        Kulüplerle görüşerek, birlikte karar alacaklarını, federasyonun ”ben yaptım oldu” anlayışından uzak katılımcı bir işbirliği içerisinde olacağının altını da ısrarla çiziyor.

        En önemli kararını da, “kapım herkese, her takıma açık. Tüm başkanlarla zaman gözetmeksizin görüşeceğim. Kulüpleri ziyaret edeceğim” şeklinde özetliyor.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, herhangi bir kurumdan ya da kimseden talimat almadan işlerini tarafsız bir biçimde yapacaklarının altını ısrarla çiziyor. TFF’nin ilk etapta gerçekleştirmek istediği konular şöyle:

        - Hakem akademisi kapatıldı. MHK’nın üstünde bir oluşuma izin verilmeyecek.

        - Hakemlerin ücretleri ciddi oranda arttırılacak. Süper Lig kulüpleri ile bu konu görüşülecek.

        - Yabancı hakem ne sahada ne de VAR’da olmayacak.

        - Alt liglerde yer alan kulüplerin gelirlerini yükseltmek için projeler geliştirilecek.

        - Türkiye Kupası’na katılan takımların yayın gelirleri Federasyon gözetiminde yapılacak.

        - Spor-Toto gelirlerinin arttırılması için girişimde bulunulacak.

        - Harcama limitleri yeniden ele alınacak, gerçekçi bir oran belirlenecek.

        - Federasyonda harcamalar kısıtlanacak. Çalışan sayısı azaltılacak.

        - Yeni sponsorlarla gelirlerin yükseltilmesi sağlanacak.

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