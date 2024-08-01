Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünyada gündem oldu
- 1
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
- 2
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.
- 3
YUSUF DİKEÇ GÜNDEM OLDU!
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.
-
- 4
Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.
- 5
YUSUF DİKEÇ KİMDİR?
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görevini sürdürmekte. Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.
- 6
-
- 7