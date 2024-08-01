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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor

        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor

        Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.08.2024 - 07:46 Güncelleme: 01.08.2024 - 07:46
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        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
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        Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından da saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

        Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

        YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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