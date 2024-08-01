Tesla, Space X ve X CEO'su Elon Musk, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meydan okumasını kabul etti.

Musk ile Maduro arasındaki polemik, Venezuela'da Pazar günü gerçekleşen tartışmalı seçimin ardından Musk'ın Madoru'nun seçimi hileyle kazandığını öne sürmesiyle başlamıştı.

"KAVGA MI İSTİYORSUN?"

Musk'ın söylemlerinin ardından 3. kez devlet başkanı seçilen Maduro, Musk'a savaş açtı ve onu "baş düşmanı " olarak adlandırmıştı. Maduro, Musk'ın Venezuela'yı uzay roketleriyle işgal etmek istediğini iddia ederek, "Sosyal medya sanal bir gerçeklik yaratıyor ve sanal gerçekliği kim kontrol ediyor? Yeni baş düşmanımız ElonMusk. Kavga mı istiyorsun? Hadi yapalım. ElonMusk, hazırım. Senden korkmuyorum. Nerede istersen orada savaşalım." ifadelerini kullanmıştı.