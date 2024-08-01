Yaşamın 40 yaşından sonraki dönemi pek çok kişi için yeni başlangıçların ve deneyimlerin yaşandığı bir dönem olabilir. Ancak bu yaş grubunda ortaya çıkabilecek bazı sağlık sorunları, yaşam kalitelerini etkileyebilir. Uzmanlar, 40 yaşından sonra sağlığa daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor bu yüzden haberimizde hipertansiyondan ruh sağlığı problemlerine kadar ortaya çıkabilecek yaygın hastalıkları derledik. İşte, sık görülen hastalıklar ve bu hastalıklardan korunmanın yollarına dair detaylar...