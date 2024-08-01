40 yaşından sonra sağlığınızı korumanın yolları: Yaygın olan bu 10 hastalığa dikkat!
40 yaşına adım attığınızda vücudunuzda bazı değişiklikler meydana gelmeye başlar ve bu dönemde belirli sağlık sorunları daha yaygın hale gelir. Orta yaş dönemi, sağlığınızın daha da özen gerektirdiği bir dönemdir. Peki, hangi hastalıklar yaygındır? İşte, cilt kanserinden osteoartrite kadar bu yaş grubunda dikkat edilmesi gereken yaygın 10 sağlık sorunu ve korunma yolları!
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Yaşamın 40 yaşından sonraki dönemi pek çok kişi için yeni başlangıçların ve deneyimlerin yaşandığı bir dönem olabilir. Ancak bu yaş grubunda ortaya çıkabilecek bazı sağlık sorunları, yaşam kalitelerini etkileyebilir. Uzmanlar, 40 yaşından sonra sağlığa daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor bu yüzden haberimizde hipertansiyondan ruh sağlığı problemlerine kadar ortaya çıkabilecek yaygın hastalıkları derledik. İşte, sık görülen hastalıklar ve bu hastalıklardan korunmanın yollarına dair detaylar...
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1. AŞIRI AKTİF MESANE SORUNU
Aşırı aktif mesane (AAM), mesanenin idrarı sıkması ve sık idrara çıkma veya idrar yapma ihtiyacına yol açması sonucu oluşan bir hastalıktır. Aşırı aktif mesane, her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen en çok orta yaşlı yetişkinleri etkiler. Çözümleri arasında kegel egzersizleri, kas gevşeticiler ve mesaneyi eğitmek yer alır.
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2. CİLT KANSERİ
Cilt kanseri orta yaşta ortaya çıkabilecek bir diğer rahatsızlıktır. Toplam güneşe maruz kalma bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomaya neden olurken, güneşe maruz kalma ve genetik faktörler melanoma neden olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre benlerinizde değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek ve yenilerine dikkat etmek erken teşhiste işe yarayabilir.
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3. BÖBREK TAŞLARI
Böbrek taşları —idrar yolunuzda oluşabilen mineral parçaları— olağanüstü derecede ağrılıdır. Yaşlandıkça 40'lı yaşlarınızda ve sonrasında taş geliştirme olasılığınız artabilir. Erkeklerde daha yaygındır ancak kadınlarda da görülebilir. Böbrek taşları genellikle kendiliğinden geçse de geçmezse ameliyat gerekebilir. Bu acı verici sorunu önlemenin en iyi yolu susuz kalmamaktır.
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4. İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI
40'lı yaşlarda hem erkekler hem de kadınlar daha fazla genitoüriner enfeksiyon yaşayabilirler. Vajinası olan kişilerde, idrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) artması mümkündür. Bu artış, vajinal duvarların incelmesi ve yaşlanmaya eşlik eden vajinanın pH'ındaki değişikliklerden kaynaklanır.
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İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), erkek üreme sistemi bezi olan genişlemiş prostat için kullanılan tıbbi terimdir. Genişlemiş prostatın 40'lı yaşlarda ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir ancak aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Erkek veya kadın üreme sistemine sahip kişilerde idrar yolu enfeksiyonunun yaygın tedavisi antibiyotiklerdir.
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5. YÜKSEK TANSİYON
Bir sonraki fiziksel muayenenizde, bir sağlık uzmanı size hipertansiyon veya yüksek tansiyonunuz olduğunu söyleyebilir. Bu durumu yönetmek önemlidir çünkü kontrol edilmediği takdirde kalp krizi ve felç riskinizi artırır. Yüksek tansiyonu yönetebilmek için gerektiğinde ilaçlar, düzenli egzersiz, sodyum alımının azaltılması ve stresi kontrol altına alma gibi yöntemler denenebilir.
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6. OSTEOARTRİT
Osteoartrit, 40'lı yaşlarınızda ortaya çıkabilir. Eklemler arasında yastık görevi gören bağ dokusu olan kıkırdak aşındığında ağrı ve rahatsızlık ortaya çıkar. Osteoartrit, artritin en yaygın şeklidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı, dengeli beslenme ve ağırlık kaldırma egzersizleri bunu önlemeye yardımcı olabilir.
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7. GIDA ALERJİLERİ
Gıda alerjileri sadece çocuklukta gelişmez. Bu artışla ilgili bazı olasılıklar arasında yaygın antibiyotik kullanımı ve gastrointestinal ortamı bozabilen NSAID'lerin alınması yer alıyor. Yani yiyeceklere karşı alerjik reaksiyon belirtileri fark ederseniz -nefes alma zorluğu, mide krampları veya kurdeşen dahil- bir alerji uzmanına görünmeniz gerekebilir. Maalesef yeni bir alerji oluşumunu engellemenin yolu yoktur.
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8. PERİMENOPOZAL SEMPTOMLAR
40'lı yaşların ortalarına gelindiğinde yumurtalıkları olan bazı kişilerde perimenopozal semptomlar görülmeye başlar. Perimenopoz tam olarak bir hastalık olmasa da; ateş basması, düzensiz adet dönemleri ve yoğun kanama gibi semptomlar rahatsız edici olabilir. Hormon tedavisi gibi tedaviler semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
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9. SERTLEŞME BOZUKLUĞU
Kişi yaşlandıkça ereksiyon olmak ve ereksiyon halini sürdürmek daha zor olabilir. Genellikle bu durum; obezite, hipertansiyon veya metabolik sendrom gibi diğer tıbbi rahatsızlıklardan kaynaklanır ve bunların hepsi penise giden kan akışının azalmasına neden olabilir. Tedavisinde ilaçlar işe yarayabilir.
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10. DEPRESYON VE ANKSİYETE GİBİ MENTAL HASTALIKLAR
Ruhsal sağlık bozukluklarının çoğu ilk olarak ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Ancak 40'lı yaşlardaki stres faktörleri, depresyon ve anksiyete gibi altta yatan sorunları daha da kötüleştirebilir. Arkadaşlarınızla konuşmak veya terapiye başvurmak semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
Kaynak: World Health Organization, Medline Plus, American Academy of Dermatology, Health, American College of Allergy, Asthma & Immunology
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