10. DEPRESYON VE ANKSİYETE GİBİ MENTAL HASTALIKLAR

Ruhsal sağlık bozukluklarının çoğu ilk olarak ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Ancak 40'lı yaşlardaki stres faktörleri, depresyon ve anksiyete gibi altta yatan sorunları daha da kötüleştirebilir. Arkadaşlarınızla konuşmak veya terapiye başvurmak semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: World Health Organization, Medline Plus, American Academy of Dermatology, Health, American College of Allergy, Asthma & Immunology