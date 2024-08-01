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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması - Enerji Haberleri

        Doğalgaz faturalarında ne kadar zam olacak? EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:15
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        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
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        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün akşam yaptığı açıklamada, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirmişti.

        Açıklama sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

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        Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.

        Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye çıkmıştır.

        Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL’den 15,2 TL’ye çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        BOTAŞ'tan zam açıklaması
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