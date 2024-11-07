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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son birkaç saatte düzenlediği saldırılarda biri çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:32
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 Filistinli öldü
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        Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampında Filistinli Sani ailesinin evi hedef alındı.

        Saldırıda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; Gazze kentinin batısındaki Filistin stadyumu yakınlarında toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 4 kişi öldü.

        Filistin Aksa televizyon kanalında yer alan habere göre ise kuzeydeki Tel Zater'de yer alan Hayfa Mescidi yakınlarında bulunan Filistinliler keşif uçağının saldırısıyla hedef alındı.

        Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil
        #gazze
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