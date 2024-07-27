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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'ye art arda saldırılar: 27 kişi öldü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sahra hastanesini de vuran İsrail ordusu, 18 Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:39
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        İsrail'den Gazze'ye art arda saldırılar
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.

        İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

        İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Sahra hastanesi vuruldu

        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.

        "Bölgeyi boşaltın"

        İsrail, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

        Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

        Binlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk ediyor

        İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

        Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

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