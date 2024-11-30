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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 191'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusu Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:38
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        Öldürülen gazeteci sayısı 191'e yükseldi
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

        Son olarak gazeteci Memduh Kuneyta'nın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 191 olarak güncellendi.

        İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

        FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULA SALDIRI

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik acımasız saldırıları 420. gününde aralıksız devam ederken ordunun Gazze şehrinin kuzeyindeki Cibaliyede Filistinlilerin sığındığı Necmettin Erbakan adlı okula saldırı düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Saldırı sonucunda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

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        #gazze şeridi
        #israil
        #haberler
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