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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarında birçok Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarında birçok Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu. Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:47
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        • 1

          Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kent merkezi ile Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde Filistinli sivillerin evlerini vurdu.

        • 2

          Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli "Kesab" ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        • 3

          İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

        • 4

          Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.

        • 5

          Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

        • 6

          Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

        • 7
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