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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor - Teknoloji Haberleri

        İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor

        İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:50
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        İsrail SpaceX ile görüşüyor
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        İsrail Telekomünikasyon Bakanlığı, SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelerde bulunduklarına dair açıklama yaptı.

        Görüşmelerin başladığı aktarılan açıklamada, bu adımla Gazze sınırı çevresindeki beldelere ve savaş bölgelerine kesintisiz internet hizmeti sağlanacağı belirtildi.

        YEDEK OLARAK STARLINK'İN HİZMET VERMESİ İSTENECEK

        Açıklamada ayrıca İsrail'in, diğer sistemlerin arızalanması durumunda yedek olarak hizmet verecek Starlink'e ilk kez başvuracağı ifade edildi.

        Bloomberg'in haberine göre, şirket henüz İsrail'in talebini kabul etmedi ve bakanlığın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

        İsrail ordusu Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

        İsrail böyle bir durumda internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe ediyor.

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