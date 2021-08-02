İsrail'de yıllık bütçeye onay

Bennett liderliğindeki koalisyon hükûmeti, 2021-2022 bütçesini yapılan oylamanın ardından onayladı.
Hükûmetin kabul ettiği bütçede bu yıl için 187 milyar dolar, 2022 için de 173 milyar dolar öngörülüyor.
2021-2022 yıllık bütçesinde Sağlık Bakanlığı için 13,3 milyar dolar, Savunma Bakanlığı için ise 19 milyar dolar ayrıldı.
Başbakan Bennett, yaptığı yazılı açıklamada, hükûmetin yıllık bütçeyi kabul etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İsrail üç yıllık bir çıkmazdan sonra işine geri dönüyor." ifadesini kullandı.
Yıllık bütçenin yürürlüğe girebilmesi için İsrail Meclisinde yapılacak oylamadan geçmesi gerekiyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Bennett hükûmetinin oylanması için yıllık bütçeyi eylül ayı başında Meclise sunması bekleniyor.
Kasım ayına kadar bütçe Meclisten geçirilemezse, Bennett liderliğindeki koalisyon hükûmeti yasa gereği dağılacak.
3 YILDIR GEÇİRİLEMEYEN BÜTÇE
İsrail'de son 3 yıldır devam eden ve 4 erken genel seçime neden olan koalisyon krizi nedeniyle yıllık bütçe kabul edilemiyordu.
Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son vermişti.
Yeni hükûmetin kurulmasıyla İsrail'de şimdilik siyasi kriz gündemden kalkmış gibi görünüyor.
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