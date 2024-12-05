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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail heyeti esir takası teklifi için Mısır'a gidecek | Dış Haberler

        İsrail heyeti esir takası teklifi için Mısır'a gidecek

        İsrail'den bir heyetinin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni teklifini görüşeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 02:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 02:19
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        İsrail heyeti esir takası teklifi için Mısır'a gidecek
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        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail heyetinin, Mısır’ın ilk olarak 45 ile 60 gün arası geçici bir ateşkes öngören esir takasına ilişkin teklifini ele almak üzere gelecek haftanın başında Kahire’ye gideceği kaydedildi.

        Teklifin ilk aşamasının esirlerin ve Filistinli tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmasını içerdiği belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve buranın Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesinin de öngörüldüğü aktarıldı.

        Haberde, teklifin ilk aşamasında Gazze'ye büyük bir insani yardım akışının gerçekleştirilmesinin planlandığı ancak “ilk aşamanın tamamlanması konusunda İsrail ile Hamas arasındaki açığın nasıl kapatılacağının belirsiz olduğu” vurgulandı.

        Ateşkes teklifinin sonraki aşamalarının neleri içereceğine ilişkin ise detay verilmedi.

        Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu belirtiliyor. Esir yakınları Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yeteri kadar çaba göstermediğini savunuyor.

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        #israil
        #haberler
        #mısır
        #Hamas
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