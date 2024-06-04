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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır" dedi. ABD yönetimiyse İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde gerilimin artmasından endişe duyduğunu ve çatışmaların büyümemesi için diplomatik yolların kullanılması gerektiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in ülkesine savaş açacağı yönündeki haberleri yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:19
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        "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." dedi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti.

        Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savundu.

        Halevi, Hizbullah'ın son günlerde saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." ifadesini kullandı.

        ABD: ENDİŞE DUYUYORUZ

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimi değerlendirdi.

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        Miller, İsrailli askeri yetkililerin yaptığı "Hizbullah'a saldırmaya hazırız" şeklindeki mesajları ve bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını vurguladı.

        "Hizbullah'la kapsamlı savaşı desteklemiyoruz. Bu çatışmada gerilimin artması endişe duyduğumuz bir şey ve bunu 7 Ekim'den bu yana kontrol altında tutmaya çalışıyoruz." diyen Miller, Gazze'de ateşkes için uğraşırken bölgesel düzeyde çatışma ortamını kimsenin istemeyeceğini belirtti.

        İsrail ile Lübnan arasında zaman zaman artan gerilimin çatışma yoluyla çözülemeyeceğine dikkati çeken Miller, sorunların ancak diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

        Lübnan Başbakanlığı medya ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Necib Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a geniş çaplı saldırı başlatacağına yönelik uyarılar aldığına dair haberler ve iddialar bulunduğunu, ancak bunun gerçeği yahsıtmadığı, bu haberlerin "Lübnan'a yönelik baskılar kapsamında" yayıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Mikati'nin Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarını durdurmak üzere "kapsamlı diplomatik temaslar" yürüttüğü belirtildi.

        Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, başkent Beyrut'a gelen yabancı konukların çoğunun İsrail'den ciddi bir tehdit olacağı yönünde endişelerini vurguladıkları ifade edilmişti.

        Haberde, İngiltere'nin, haziranın ortasında İsrail'in bir saldırı düzenleyebileceğine dair Lübnan makamlarını uyardığı belirtilmişti.

        İSRAİL İLE HİZBULLAH GERİLİMİ

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görselleri İsrail Savunma Bakanlığı ve AA tarafından servis edilmiştir.

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