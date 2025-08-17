Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 23:55 Güncelleme: 17.08.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Gazze kentini işgal planını onayladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

        Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi.

        Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

        Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

        İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

        REKLAM

        İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

        İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

        İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

        Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

        İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

        İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa