İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alanı vurduğu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı havadan bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Cibaliya bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA da bugün yayınladığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurduğunu, saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.