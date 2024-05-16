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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı. İsrail ordusu bugün de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:18
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        İsrail mülteci kampını vurdu
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        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alanı vurduğu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı havadan bombaladı.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli de yaralandı.

        Ölü ve yaralılar, Cibaliya bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

        İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

        Filistin resmi ajansı WAFA da bugün yayınladığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurduğunu, saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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