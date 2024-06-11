İsrail, Filistin'in vergi gelirlerinden 35 milyon dolar kesecek

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 35 milyon doların kesilerek, bu paranın Filistinliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsraili ailelere aktarılması talimatını verdi.

Israel Today gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, Vergi Dairesi'ne "Filistin Yönetimi'nin vergi gelirlerinden 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılması ve bu paranın Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda yakınları öldürülen 28 İsrailli aileye aktarılması" emrini verdi.

Gazete, Smotrich'in kararının, "Filistin Yönetimi'nin (üyelerinin öldürüldüğü iddia edilen) ailelere, İsrail mahkemeleri bunu emretmesine rağmen tazminat ödemeyi reddetmesinden" kaynaklandığını ileri sürdü.

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AYLARDIR KESİNTİ YAPILIYOR

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.