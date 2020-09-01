İsrail’e ait savaş uçakları Golan Tepeleri’nin hava sahasını kullanarak, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyine hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda ateşlenen füzelerin Suriye hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşamadan engellendiği belirtilmişti.

Suriye medyası, yapılan hava saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin ise yaralandığını yazdı.