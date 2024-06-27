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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

        İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 02:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 02:55
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        İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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        Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nin çevresinde bir yeri hedef aldığını iddia etti.

        Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

        AA'nın haberine göre; Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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        #israil
        #haberler
        #Suriye
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