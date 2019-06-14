14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irkçı sloganlarıyla dikkat çeken İsrail ekibi Beitar Jerusalem takımının taraftarları, 3 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transfer Müslüman futbolcu Ali Mohamed'i hedef aldılar. Ülke basınına bir açıklama yapan sözcüler, futbolcunun adını değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu. Skandalın ardından taraftarlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, kulübün ceza alması gerektiğini söyledi.
Ancak hemen ardından sosyal medya paylaşımı silinerek, bir başka açıklama yapıldı ve "Harika bir futbolcu ve burada olmasından çok mutluyuz. Kısa isim takılan birçok futbolcu var. Messi 'Flea', Salah 'Mo' diye çağrılıyor. Takma isim verdiğimiz pek çok futbolcumuz var, Ali Mohamed'e de bir tane bulacağız" denildi."
Beitar, İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp konumunda. Taraftarları maçlarda sık sık "Araplara ölüm" sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle, geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı. Ayrıca geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından taraftarlar, kulübün adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirmiş ve büyük tepki toplamıştı.
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