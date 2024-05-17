İsrail basını: Tel Aviv işgal ettiği Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır’a teklif sundu

İsrail’in 7 Mayıs'ta işgal ederek geçişlere kapattığı Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin Mısır’a Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Filistinli temsilcileri de içeren teklif sunduğu öne sürüldü.

İsrail’in Walla haber sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan habere göre İsrail, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için Mısır’a teklif sundu.

Haberde Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması konusunu görüşmek üzere İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerini de içeren bir İsrail heyetinin Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

REKLAM

İsrail’in Mısır'a Şin-Bet tarafından hazırlanan ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını öngören bir plan sunduğu ve buna göre sınır kapısının İsrail “denetimi” altında olacağı ancak planın bazı Filistinli temsilciler ile BM personelini de içerdiği kaydedildi.

Haberde İsrail’in planına göre sınır kapısının sadece Gazze’den giriş ve çıkış ile Mısır'dan yakıt transferi için kullanılacağı ve Mısır'dan yardım tırlarının transferinin İsrail’in kontrolü sonrası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından geçeceği aktarıldı.