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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı - Son dakika haberleri

        İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 08:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 08:36
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          7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuve hükümetine istifaya çağrısında bulunuldu.

        • 2

          Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde 7 Ekim'in birinci ayındaki anma töreni için yüzlerce kişilik grup toplandı. Törende Hamas’ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için "7.10" ve Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı.

        • 3

          Anma törenine katılanların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için "Onları evine getirin" pankartlarının yanı sıra hükümet karşıtı dövizler taşıdığı dikkati çekti.

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          "EVİNE GİT"

          Anma törenine katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla "Evine git" diye seslendi. Hükümetteki iktidar koalisyonundaki 64 milletvekiline atıfla "64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım" yazılı dövizler taşındı.

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          Anma töreninde konuşma yapan anne ve babasını 7 Ekim'deki saldırılarda kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

        • 6

          Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

        • 7

          İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum." dedi.

        • 8

          Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim beldesinde oğlunu kaybeden Yaakov Godo da yaptığı konuşmasında, 7 Ekim’de yaşananlardan dolayı İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

        • 9

          Törende slogan atılmadı ve çoğunlukla sükunet hakimdi ancak yapılan konuşmalar sırasında Netanyahu'nun adı geçtiğinde kalabalık ıslık çalarak tepki gösterdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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