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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "kuzeyde (Lübnan sınırında) güçlü bir eyleme hazırız" açıklaması | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "kuzeyde (Lübnan sınırında) güçlü bir eyleme hazırız" açıklaması

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken ülkesinin kuzeyde "son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:15
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        Netanyahu'dan "güçlü bir eyleme hazırız" açıklaması
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        Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti.

        Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız." ifadesini kullandı.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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        #israil
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