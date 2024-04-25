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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilere tepki: Antisemitik

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilere tepki: Antisemitik

        ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı gösteriler ülkedeki diğer okullara da sıçradı. New York Üniversitesi, Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi okullarda gösteriler düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise gösterileri eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 01:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 01:32
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        "ABD'de okullardaki gösteriler antisemitik"
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        ABD'deki bazı üniversite kampüslerinde, İsrail'in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "korkunç" diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu.

        ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
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        Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti.

        ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

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        Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

        İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

        COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ EYLEM YAYILIYOR

        Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

        Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

        ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

        Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

        Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.

        New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarında gösteriler düzenlendi.

        TEKSAS ÜNİVERSİTESİ'NDE SERT MÜDAHALE

        İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

        Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
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