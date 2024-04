İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilere tepki: Antisemitik

ABD'deki bazı üniversite kampüslerinde, İsrail'in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "korkunç" diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti.

ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.

New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarında gösteriler düzenlendi.

TEKSAS ÜNİVERSİTESİ'NDE SERT MÜDAHALE

İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.