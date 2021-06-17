Büyük İskender kral olduktan sonra (MÖ 356 - MÖ 323),Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçti. İskender öldükten sonraki 36 yıl dahi bölge Atina'ya bağımlı kaldı. Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla Atina Yunanları, Anadolu'nun batısına göç etmeye başladılar. Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi, bugün Isparta ilinin yer aldığı bölgeye yerleşti. Kente de kendi ülkelerinin adını yani Isparta adını verdiler.

ISPARTA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Isparta, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyindeki Göller Yöresi'nde bulunan Isparta; batıda Burdur, kuzeyde Afyonkarahisar, doğuda Konya, güneyde ise Antalya ile çevrilidir.

ISPARTA'YA ULAŞIM

HAVA YOLU



Süleyman Demirel Havalimanında 29 Ekim 2009 tarihinden bu yana havayolu yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferleri İstanbul Atatürk Havalimanından Isparta Süleyman Demirel Havalimanına haftanın yedi günü seferler yapılmaktadır.

KARAYOLU



Komşu iller olan Antalya, Burdur, Konya ve Afyonkarahisar'a karayolu ile devamlı ulaşım sağlandığı gibi, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illere de her gün günde birkaç kez direkt otobüs kalkmaktadır.

İlimizin İzmir-Konya ve Ankara-Antalya hattı üzerinde olması nedeniyle değişik otobüs işletmeleri İlimize uğramakta ve büyük yerleşim merkezleri dışında diğer uzak illerimize de ulaşım sağlanmaktadır.

ISPARTA'NIN KAÇ İLÇESİ VAR?

Isparta ili nüfusu: 440.304'tür. Bu nüfusun % 79'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 8.946 km2'dir. İlde km2'ye 49 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 339’dur.) İlde yıllık nüfus % 1,04 oranında eksilmiştir.. İlin tüm ilçelerinde nüfus azalmıştır. Nüfusu en çok azalan ilçeler: Yenişarbademli (% -7,24)- Aksu (-%-6,87)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 13 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 217 mahalle ve ayrıca 204 köy vardır.

Isparta (İl merkezi)

Aksu

Atabey

Eğirdir

Gelendost

Gönen

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Şarkikaraağaç

Uluborlu

Yalvaç

ISPARTA PLAKASI: 32

ISPARTA'DA GEZİLECEK YERLER

Kovada Gölü Milli Parkı

Adada Antik Kenti

Mimar Sinan Camii

Aksu Zindan Mağarası

Eğirdir Gölü

Pisidia Antiokheia Antik Kenti

Yunus Emre Türbesi

Aya Stefanos (Yeşilada) Kilisesi

Timbriada ve Zindan Mağarası Kutsal Alanı

Gölcük Gölü

ISPARTA YÖRESEL YEMEKLERİ

Kabune pilavı

Isparta fırın kebabı

Sazan dolması

Kuyruğu sulu

Hamursuz (Hamırsız)

Banak

Güllaç

Kesmik tatlısı

Çakal helvası

Gül reçeli