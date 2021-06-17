Büyük İskender kral olduktan sonra (MÖ 356 - MÖ 323),Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçti. İskender öldükten sonraki 36 yıl dahi bölge Atina'ya bağımlı kaldı. Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla Atina Yunanları, Anadolu'nun batısına göç etmeye başladılar. Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi, bugün Isparta ilinin yer aldığı bölgeye yerleşti. Kente de kendi ülkelerinin adını yani Isparta adını verdiler.
ISPARTA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Isparta, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyindeki Göller Yöresi'nde bulunan Isparta; batıda Burdur, kuzeyde Afyonkarahisar, doğuda Konya, güneyde ise Antalya ile çevrilidir.
ISPARTA'YA ULAŞIM
HAVA YOLU
Süleyman Demirel Havalimanında 29 Ekim 2009 tarihinden bu yana havayolu yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferleri İstanbul Atatürk Havalimanından Isparta Süleyman Demirel Havalimanına haftanın yedi günü seferler yapılmaktadır.
KARAYOLU
Komşu iller olan Antalya, Burdur, Konya ve Afyonkarahisar'a karayolu ile devamlı ulaşım sağlandığı gibi, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illere de her gün günde birkaç kez direkt otobüs kalkmaktadır.
İlimizin İzmir-Konya ve Ankara-Antalya hattı üzerinde olması nedeniyle değişik otobüs işletmeleri İlimize uğramakta ve büyük yerleşim merkezleri dışında diğer uzak illerimize de ulaşım sağlanmaktadır.
ISPARTA'NIN KAÇ İLÇESİ VAR?
Isparta ili nüfusu: 440.304'tür. Bu nüfusun % 79'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 8.946 km2'dir. İlde km2'ye 49 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 339’dur.) İlde yıllık nüfus % 1,04 oranında eksilmiştir.. İlin tüm ilçelerinde nüfus azalmıştır. Nüfusu en çok azalan ilçeler: Yenişarbademli (% -7,24)- Aksu (-%-6,87)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 13 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 217 mahalle ve ayrıca 204 köy vardır.
Isparta (İl merkezi)
Aksu
Atabey
Eğirdir
Gelendost
Gönen
Keçiborlu
Senirkent
Sütçüler
Şarkikaraağaç
Uluborlu
Yalvaç
ISPARTA PLAKASI: 32
ISPARTA'DA GEZİLECEK YERLER
Kovada Gölü Milli Parkı
Adada Antik Kenti
Mimar Sinan Camii
Aksu Zindan Mağarası
Eğirdir Gölü
Pisidia Antiokheia Antik Kenti
Yunus Emre Türbesi
Aya Stefanos (Yeşilada) Kilisesi
Timbriada ve Zindan Mağarası Kutsal Alanı
Gölcük Gölü
ISPARTA YÖRESEL YEMEKLERİ
Kabune pilavı
Isparta fırın kebabı
Sazan dolması
Kuyruğu sulu
Hamursuz (Hamırsız)
Banak
Güllaç
Kesmik tatlısı
Çakal helvası
Gül reçeli
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!