Valilikten Isparta tanıtımı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta'nın kültürel, doğal, tarihi zenginliklerini ve Davraz Kayak Merkezi'ni tanıtmak için bir çalışma başlattı

ISPARTA

Nüfus: 444.914

Rakım: 1.049 m

İlçe Sayısı: 13

Isparta deyince akıllara ilk önce ne gelir?

Elbette gül.

Ve güle endeksli sanayi.

Isparta son yıllarda gülün yanı sıra lavantayla da ön plana çıktı.

Ne var ki Isparta sadece gül ve lavanta değil.

Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, şehrin sahip olduğu diğer değerlerin de tanıtılmasını amaçlayan bir çalışma başlattı.

Valilik himayesinde gerçekleştirilen Isparta'nın kültürel değerleri, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtılmasına yönelik bir enformasyon gezisi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Şube Müdürü Yasin Dilekçi ve Enformasyon Memuru Fatih Bilgiç nezaretindeki enformasyon gezisinde Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü, Gölcük Tabiat Parkı merkez alındı.

ISPARTA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

DAVRAZ DAĞI

Isparta'nın doğusunda, Isparta ve Eğirdir'e 25 km mesafede yer alan, Toros Dağları'na bağlı 2635 m yüksekliğinde kayak turizmine açık bir dağdır. 17.02.1995'te turizm bölgesi olarak ilan edildi.

Halk arasında hem Davraz hem de Davras olarak adlandırılır.

Davraz Akdeniz Bölgesi'nin Göller yöresinde, Eğirdir ile Kovada Gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovasını kuşatan dağ kütlelerinden biridir.

Davraz kayak merkezinin de bulunduğu dağın en yüksek noktası 2635 metreyle Ulparçukuru Tepesidir.

Kayak merkezinde bulunan 12 pistin toplam uzunluğu 23.500 m.

Davraz Kayak Merkezi, Antalya'ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaja sahip. Davraz'ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân tanıyor.

EĞİRDİR GÖLÜ

Uzunluk: 50 km

Genişlik: 15 km

Yüzölçümü: 468 km²

Ortalama Derinlik: 14 m

Tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş, bir tatlı su gölüdür.

Dik kayalara, düz ve sığ bir tabana sahip olan gölün, kıyı uzunluğu 150 km'dir. Eğirdir Gölü'nde Kemer Boğazın kuzeyinde yer alan bölümü Hoyran bölümü, güneyinde yer alan bölümü ise Eğirdir bölümü olarak adlandırılıyor.

Eğirdir Gölü, bir tatlı su havzası olduğu için koruma altında bulunuyor.

Göl üzerinde akaryakıtla çalışan teknelerin bulunmasına izin verilmiyor.

Gezi teknelerinin motorları güneş enerjisiyle çalışıyor.

Özellikle buz tutmuş gölde gezinti yapmak insana harika bir deneyim yaşatıyor.

Balıkçılar ise kürekli kayıkları kullanmak zorunda.

Eğirdir Gölü üzerinde Can Ada ve Yeşil Ada adlı iki ada bulunuyor. Can Ada, Eğirdir Gölü'nün güzelliğinden etkilenen Atatürk'e 1 Şubat 1933 tarihli Belediye Encümen kararıyla hediye edildi. Can Ada, daha sonra Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a ondan da Eğirdir Belediyesi'ne geçti.

GÖLCÜK TABİAT PARKI

1'inci derecede doğal SİT alanı olan tabiat parkına adını veren Gölcük Gölü Güneybatı Anadolu'nun tek kaldera gölü olma özelliğini taşımaktadır. Gölcük Tabiat Parkı, Isparta Ovası'ndan bakıldığında nispi yükseltisi 500 - 600 metre olan tepeler arasında yer almaktadır. Göl çevresinde 1600 metre civarındaki düzlükler ve sırtlar oldukça fazla yer kaplamaktadır. Göl çevresinde bulunan Ulukız Tepe (1566 m),Kirazlı Tepe (1653 m) ve Pilav Tepe (1551 m) önemli yükseltilerden olup tabiat parkının görsel peyzaj değerlerinin başında gelmektedir.

Faunası;

Yılkı atları, kirpi, Anadolu Sincabı, kızıl tilki, gelincik, tavşan, yaban domuzu tabiat parkında yaşayan memeli hayvanlar.

32 familyaya ait 102 kuş türü tabiat parkı içinde yayılış gösteriyor. Kızıl kerkenez, yeşilbaş ördek, sakarmeke, alaca ağaçkakan, atmaca ve şahin yaygın görünen kuş türleridir.

Tabiat parkı içinde 2 familyaya ait 6 balık türü bulunmaktadır. Bunlar; sazan kolyoz, gümüş havuzbalığı, çizgili taş sazancığı, kadife balığı ve sudaktır.

Tabiat Parkı içinde 6 familyaya ait 10 sürüngen türü yaşamaktadır. Bunlardan bazıları; adi tosbağa, dikenli keler, Toros kertenkelesi, kör yılan ve kara yılandır.

Isparta, doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok medeniyetin merkezi olması nedeniyle tarihi yerler açısından oldukça zengin.

KALELER

* Sığırlık Kalesi

* Uluborlu Kalesi

* Eğirdir Kalesi

ANTİK KENTLER

* Adada Antik Kenti

* Antiocheia Antik Kenti

* Antiocheia Su Kemerleri

DİNİ YERLER

* Dündar Bey Medresesi

* Atabey Ertokuş Medresesi

* Kutlubey Ulu Cami

* Men Tapınağı

* Firdevs Bey Bedesteni

* Aya Baniya Kilisesi

* Ayastefanos Kilisesi

MÜZELER

* Isparta Müzesi

* Yalvaç Müzesi

* Uluborlu Müzesi

* Prof. Dr. Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi

* Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

Gül, artık Isparta için sadece bir sanayi kolu değil.

Gül hasadı turizm faaliyetlerine de dönüştürülmüş durumda.

Isparta'da gül hasadı mayıs ortasında başlıyor.

Mayıs ortasından hazirana kadar olan 15 günde gülle geçinen köyleri buram buram bir gül kokusu sararken artık geleneksel hale gelen bir gül festivali düzenleniyor.

Isparta, son yıllarda gülün yanı sıra lavantayla da anılır oldu.

Lavanta bahçeleri Keçiborlu İlçesi'ne bağlı Kuyucak Köyü'nde bulunuyor.

Isparta İl Merkezine 50 km mesafede olan Kuyucak Köyü, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 25 km, Antalya - İstanbul Karayolu'na 10 km uzaklıktadır.

Köy, yüksek konumu ile Burdur Gölü manzarasının seyredilebildiği bir alandır.

Kuyucak Köyü'nde 5000 dekarda yetiştirilen lavanta, sıcaklık, yağış gibi mevsimsel durumlar etki etse de temmuzun başında açmaya başlıyor.

Hasat işleri ise temmuz ayının sonundan Ağustos ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Lavanta hasadı da turizm faaliyetlerine dönüştürülmüş durumda.

ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR?

20 Mayıs 1965'te Trabzon, Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

‘Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları' konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında ‘Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim' adıyla 2013'te yayımlanan kitabın yazarları arasındadır. 1 yıl süreyle İngiltere'de, 6 ay süreyle ABD'de yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldı.

27 Haziran 1988'de kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.

18 Mayıs 2000'de Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000'de Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

14 Nisan 2015'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016'dan itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.