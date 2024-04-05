Berlin'deki İsraillilerlerden Filistin'e destek protestosu

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesini eleştiren Dolev, "Aynı zamanda Alman hükümetinden de İsrail'in Gazze'de hiçbir gerekçesi olmayan eylemlerini desteklemeyi, silahlandırmayı ve yardım etmeyi bırakmasını talep ediyoruz. Bu çatışmanın her iki tarafına da barışçıl çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.