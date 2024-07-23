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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da pat pat faciası: Eylül bebekten acı haber | Son dakika haberleri

        Pat pat faciası: Eylül bebekten acı haber

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Kazada 1 yaşındaki Eylül Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:42
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        Isparta'da Hatice A'nın (46) kullandığı tarım aracı, Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1 yaşındaki Eylül Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve Merve A. (10) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin cenazesi ise otopsi için hastaneye götürüldü.

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        #ısparta
        #pat pat
        #Kaza
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