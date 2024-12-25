Isparta'da gece etkisini artıran yoğun kar yağışı kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 13 santimetreyi geçtiği öğrenildi. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde, iş makineleri ve çok sayıda personelle karla mücadele çalışması yaptı.

Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. REKLAM Keçiborlu-Dinar yolunun Keçiborlu rampası bölgesindeyse kar şiddetini artırdı. Yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kara yolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Meteorolojinin verilerine göre kentte saat 15.00'e kadar kar yağışının devam edeceği belirtildi.