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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da Keçiborlu-Dinar kara yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Isparta'da kar yağışı: Keçiborlu- Dinar yolu ulaşıma kapandı

        Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Keçiborlu-Dinar yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı bölgede çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:11
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        Isparta'da Keçiborlu-Dinar yolu kapandı
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        Isparta'da gece etkisini artıran yoğun kar yağışı kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 13 santimetreyi geçtiği öğrenildi. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde, iş makineleri ve çok sayıda personelle karla mücadele çalışması yaptı.

        Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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        Keçiborlu-Dinar yolunun Keçiborlu rampası bölgesindeyse kar şiddetini artırdı. Yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kara yolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Meteorolojinin verilerine göre kentte saat 15.00'e kadar kar yağışının devam edeceği belirtildi.

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