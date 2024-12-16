İSPARK, otopark ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaparak 2025 yılı için geçerli olacak yeni tarifesini açıkladı. Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul’un tüm ilçelerinde uygulanacak saatlik ve günlük otopark ücretleri güncellendi. Yeni fiyatlar, bölgelere göre farklılık gösterecek. İşte, İSPARK zammı sonrası İstanbul’un ilçelerine göre belirlenen güncel saatlik otopark ücretleri...