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        Haberler Bilgi Ekonomi İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zam! İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası saatlik, günlük İSPARK ücretleri

        İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zam! İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası İSPARK ücretleri

        İSPARK, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otopark ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaptı. Zamlı tarife, İstanbul'un tüm ilçelerinde uygulanacak ve otopark hizmetlerinin saatlik ve günlük ücretlendirmeleri belirlendi. Bu son zamla birlikte, İSPARK fiyatları geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeleri de geride bıraktı. Hatırlanacağı üzere, İSPARK ücretlerine en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te ise yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Peki, yeni tarifeyle birlikte ilçelere göre fiyatlar ne kadar oldu? İşte İSPARK'ın 2025 yılı fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:21
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        • 1

          İSPARK, otopark ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaparak 2025 yılı için geçerli olacak yeni tarifesini açıkladı. Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul’un tüm ilçelerinde uygulanacak saatlik ve günlük otopark ücretleri güncellendi. Yeni fiyatlar, bölgelere göre farklılık gösterecek. İşte, İSPARK zammı sonrası İstanbul’un ilçelerine göre belirlenen güncel saatlik otopark ücretleri...

        • 2

          İSPARK'LARA YÜZDE 115 ZAM YAPILDI!

          İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

        • 3

          Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için otopark ücreti şu şekilde yükseldi;

          1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 180 liraya yükseldi.

          2-4 saat arası:110 liradan 220 liraya yükseldi.

          4-8 saat arası: 135 liradan 275 liraya yükseldi.

          8-12 saat arası: 180 liradan 350 liraya yükseldi.

          12-24 saat arası: 270 liradan 500 liraya yükseldi.

        • 4

          Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde yol kenarı otoparklarında ücretlendirme bu şekilde yükseldi;

          1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 200 liraya yükseldi.

          Günlük ücret: 195 liradan 400 liraya yükseldi.

          Sonraki her saat: 30 liradan 50 liraya yükseldi.

        • 5

          Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da kapalı katlı ve açık otoparklarda araç parkı;

          1 saate kadar: 70 liradan 100 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 130 liraya yükseldi.

          2-4 saat arası: 110 liradan 160 liraya yükseldi.

          4-8 saat arası: 135 liradan 200 liraya yükseldi.

          8-12 saat arası: 180 liradan 260 liraya yükseldi.

          12-24 saat arası: 270 liradan 400 liraya yükseldi.

        • 6

          Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da yol kenarı otoparklarında araç parkı;

          1 saate kadar: 70 liradan 120 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 150 liraya yükseldi.

          Günlük ücret: 195 liradan 300 liraya yükseldi.

          Sonraki her saat: 30 liradan 40 liraya yükseldi.

        • 7

          Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araç parkı;

          1 saate kadar: 70 liradan 80 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 110 liraya yükseldi.

          2-4 saat arası: 110 liradan 130 liraya yükseldi.

          4-8 saat arası: 135 liradan 170 liraya yükseldi.

          8-12 saat arası: 180 liradan 210 liraya yükseldi.

          12-24 saat arası: 270 liradan 310 liraya yükseldi.

        • 8

          Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

          1 saate kadar: 70 liradan 90 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 90 liradan 120 liraya yükseldi.

          Günlük ücret: 195 liradan 240 liraya yükseldi.

          Sonraki her saat: 30 liradan 35 liraya yükseldi.

        • 9

          Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de apalı katlı, açık otopark otoparklarda araç parkı;

          1 saate kadar: 50 liradan 60 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası: 60 liradan 70 liraya yükseldi.

          2-4 saat arası: 80 liradan 90 liraya yükseldi.

          4-8 saat arası:100 liradan 110 liraya yükseldi.

          8-12 saat arası: 150 liradan 160 liraya yükseldi.

          12-24 saat arası: 195 liradan 200 liraya yükseldi.

        • 10

          Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

          1 saate kadar 50 liradan 60 liraya yükseldi.

          1-2 saat arası 70 liradan 80 liraya yükseldi.

          Günlük ücret 165 liradan 190 liraya yükseldi.

          Sonraki her saat 30 liradan 35 liraya yükseldi.

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