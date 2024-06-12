Son dakika haberi ile İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek yapılan oylama sonucunda çıkan zam kararının ardından araç sahipleri zamlı tarifeye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Zamlı İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...