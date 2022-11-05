Dünya klasmanının 1 numarası Alcaraz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

19 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın kasında yırtık tespit edildiğini belirterek, ATP Finalleri ve Davis Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, 6 hafta kortlardan uzak kalacak.