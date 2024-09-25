İspanyol sanatçı Buika Habertürk'te

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Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında Ankara’daki hayranlarıyla buluştu. “Na Habra Nadie En El Mundo” şarkısıyla kendinden söz ettiren Buika, Türkiye konserlerini, ve Türkiye’ye dair izlenimlerini Habertürk’e anlattı.

“TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Buika, “Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türk insanı çok misafirperver insanlar. Nereden gelirseniz gelin, Afrika'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, her geldiğinizde Türkiye'de içeri adım attığınızda kendinizi evinizdeymiş gibi hissedersiniz. Bunun Türk hayat felsefesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çok hoşgörülü bir yaşam felsefeniz var. Dünyadaki bütün insanları seviyorsunuz. Türk kültürüyle ortak değer olarak gördüğüm değerler var. İman var, anneye sevgi var” diye konuştu.

REKLAM “SARMA EN SEVDİĞİM YEMEK” Türk mutfağına yönelik değerlendirmelerde bulunan Buika, en sevdiği yemeğin sarma olduğunu söyledi. “Yeşil ve içinde pirinç olan şeye bayılıyorum, evet sarma, deli oluyorum hatta” dedi. “TÜRKÇE ÇOK AKICI, ŞARKI GİBİ” Türkçe şarkı söyleyeceğini belirten Buika, “Diliniz çok titrek ve çok sesli. O yüzden nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ama söz verdim yapacağım. Türkçe çok akıcı, şarkı gibi. Siz konuşurken şarkı söylüyormuşsunuz gibi” diye konuştu.

“İLHAMIMI İNSANLARIN ORTAK DİLİ ACI VE AŞKTAN ALIYORUM” Buika, “Biliyor musun, sanırım ortak bir dilimiz var. Bu bildiğin kederin dili, acının, aşkın dili ve biz tüm dünyadaki insanlar olarak bu dili konuşuyoruz. Türk insanı kendisinin diğerlerinden farklı olmadığını biliyor. Bilirsiniz, hayat bir ilham kaynağıdır. Biz gerçek değiliz, Biz bir illüzyonuz. Kim olduğunu bilen tek kişi sensin. Bu çok güzel. Sihir gibi. İşte tam da bu bana ilham veriyor” ifadelerini kullandı.