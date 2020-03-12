İspanyol hükümeti Madrid'i karantina altına almayı değerlendiriyor!

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İspanya'da Madrid bölgesinin başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinin Madrid'de karantina uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.

İspanyol hükümeti Çarşamba günü karantina uygulaması planlandığına dair iddiaları reddetmişti.

Bugün Tele 5 kanalına bir açıklama yapan Ayuso, "Son saatlerde gördüklerimizden sonra, Madrid'i kapatma ihtimali değerlendirme altında" ifadelerini kullandı.

İspanya, Avrupa'da İtalya ve Fransa'nın ardından en çok vaka görülen üçüncü ülke konumunda. Toplam 2277 vakanın tespit edilebildiği ülkedeki vakaların yarısından fazlasının başkent Madrid'de kümelendiği belirtiliyor.

Ülkede ayrıca şu ana kadar 55 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.