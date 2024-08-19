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        Haberler Spor Transfer İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu: İlkay Gündoğan kabul etti! - Futbol Haberleri

        İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu: İlkay Gündoğan kabul etti!

        Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması durumunda İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. Barcelona, Gündoğan'a 30 Ağustos'tan önce ayrılması için baskı yaparken, Suudi Arabistan'dan da tecrübeli futbolcuya teklif var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:37
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        • 1

          Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ve Barcelona arasında sıcak saatler yaşanıyor.

        • 2

          İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

        • 3

          AYRILMAYI KABUL ETTİ

          Öte yandan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor.

        • 4

          Haberde, Barcelona'ya yıllık maliyeti 18.75 milyon euro olan İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği kaydedildi.

        • 5

          SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

          Diğer yandan yine İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Suudi Arabistan'dan da İlkay Gündoğan'a teklif var.

        • 6

          Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'ın İlkay Gündoğan'la ilgilendiği ve tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak istediği haberleştirildi.

        • 7

          GALATASARAY'IN YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO LİMİTİ VAR

          Diğer yandan Galatasaray'ın transferde kalan harcama limiti ise 2 milyon Euro'nun altında.

        • 8

          Geçen sezon futbolcu ve teknik heyete toplamda 107 milyon Euro hak ediş ödeyen sarı-kırmızılıların, TFF'nin açıkladığı harcama limitinde sapma payıyla birlikte yaklaşık 2 milyon Euro'luk alanı kaldı.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulüp transfer gerçekleştirmek için elindeki oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak durumunda.

        • 10

          BU AY BAŞINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

          İlkay Gündoğan'ın bu ay başında İstanbul'a gelmesi transfer görüşmesi olarak yorumlanmış; tecrübeli futbolcu reklam çekimleri için geldiğini söylemişti.

        • 11

          Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap vererek, şu an Türkiye'ye gelme ihtimalinin olmadığını, İstanbul'a sadece reklam çekimi için geldiğini söyledi. Bir basın mensubunun "Bir gün Galatasaray forması giyecek misin?" sorusuna ise, bir gün olabileceğini ancak bu yaz kesinlikle olmayacağını vurgulamıştı.

        • 12

          Fenerbahçe'yle ilgili bir soruya da cevap veren 33 yaşındaki oyuncu, "Takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maçları başladı. İnşallah ikinci maçı alırlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar" ifadelerini kullanmıştı.

        • 13

          İlkay Gündoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansıyla ilgili bir soruya da cevap vererek, "Güzel hoşuma gitti. Hatta Amerika'da Arda ile buluşmuştuk. Konuştuk biraz. Daha da ilerleyebilirlerdi ama bizim gibi Almanya gibi nasip değilmiş" dedi. Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuşmuştu.

        • 14

          Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili, "Barcelona'da çok mutlu mutluyum. Nasip kısmet her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada yaşıyor. Tabii ki ailemi daha çok görmek isterim" açıklamalarında bulunmştu.

        • 15

          Barcelona'nın geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

        • 16

          Barcelona forması altında 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

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