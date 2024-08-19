İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu: İlkay Gündoğan kabul etti!

İlkay Gündoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansıyla ilgili bir soruya da cevap vererek, "Güzel hoşuma gitti. Hatta Amerika'da Arda ile buluşmuştuk. Konuştuk biraz. Daha da ilerleyebilirlerdi ama bizim gibi Almanya gibi nasip değilmiş" dedi. Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuşmuştu.