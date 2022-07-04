İspanya uçağında panik dolu anlar: Savaş uçakları eşlik etti

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Londra - Menorca'ya seyahat eden EasyJet uçağında 18 yaşındaki bir İngiliz gencin uçak havadayken bomba ihbarı yapması ortalığı karıştırdı.

Sosyal medya üzerinden gönderilen bomba ihbarı sonrası hem İngiltere hem de İspanya alarma geçti. Reuters'ın haberine göre A-319 tipi uçağa eşlik etmek üzere İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 savaş uçakları havalandı. O anlar kameralara ise saniye saniye yansıdı.

EasyJet'in EZY8303 no'lu seferi saat 17.00'dan hemen önce Menorca Havaalanı'na güvenlik eşliğinde iniş yaptı. İhbarın ise asılsız olduğu ortaya çıktı.

O sırada 5 arkadaşı ile uçakta olan ve ihbarda bulunan 18 yaşındaki gencin ise geceyi gözaltında geçirdiği ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

* Haberin görseli Twitter'dan servis edilmiştir.