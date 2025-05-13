İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Bernabeu'da oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıktı. Peki Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid- Mallorca maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…