İspanya, çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonları tarafından finanse edilen büyük bir ulusal harcama programının parçası olarak elektrikli araç ve pil üretimi için 4.3 milyar euro (5.1 milyar dolar) yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Ülkenin Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet tarafından yürütülen planın tüm üretim zincirini kapsayacağını ve ülkenin ilk pil fabrikasını kurma ve elektrikli araç üretimini artırma hedefiyle şirketlere hibeler vereceğini söyledi.
Sanchez, "İspanya'nın tepki vermesi ve Avrupa'nın otomotiv sektöründeki bu dönüşümü öngörmesi önemli" dedi. Sanchez, hükümet tahminlerine göre özel sektörün girişime 2021'den 2023'e kadar 19.7 milyar euro daha katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ ÜRETİCİSİ
Öte yandan, İspanya, Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi ve dünyanın sekizinci en büyük otomobil üreticisi konumunda.
Endüstri, elektrikli araçlara ve daha fazla teknolojik entegrasyona yönelik tektonik bir değişimle karşı karşıya kalırken, İspanya, tedarik zincirlerini elden geçirmek ve üretim üslerini yeniden düzenlemek için bir süredir Almanya ve Fransa ile yarışıyor.
Sürdürülebilir hareketlilik için ayrılan 13 milyar euroluk paketin bir parçası olan yeni yatırımla otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısının yüzde 10'dan 2030 yılına kadar yüzde 15'e ulaşması bekleniyor.
Yatırım planının 140 bine kadar yeni iş yaratılmasını teşvik edebileceği de kaydediliyor.
750 milyar euroluk AB kurtarma planından yararlanan İspanya, COVID-19 krizinden ağır şekilde etkilenen ekonomisini canlandırmaya yardımcı olmak için 2026'ya kadar yaklaşık 70 milyar euro hibe alacak.
JAPON MARKA FABRİKASINI KAPATIYOR
Japon otomotiv üreticisi Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıplar nedeniyle geçtiğimiz yıl İspanya fabrikasını kapatacağını açıklamıştı. İspanya hükümeti Japon şirketi bu adımından vazgeçirmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. İspanya Sanayi Bakan Raul Blanco, fabrikaya yeni yatırım yapmanın, kapatmadan çok daha az maliyetli olacağını açıklamıştı.
2021 sonunda ülkedeki üretimine son verecek Nissan'ın aldığı karar, fabrikanın dolaylı olarak yarattığı istihdam ile birlikte 20 bin kişiyi etkileyecek.
Bu kapsamda, İspanya'nın otomotiv sektörüne yönelik açıkladığı yeni yatırım planı, sektörün yaşadığı kayıpları telafi olarak yorumlanabilir.
Volkswagen Grubu markalarından Seat merkez üssü İspanya'da, Renault, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz gibi markalar da üretim yapıyor. Ülkedeki PSA fabrikalarında ise birçok Opel, Citroen ve Peugeot modeli üretiliyor.
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