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Haberler Dünya SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ alarmı: Cumbre Vieja‌ Yanardağı çok daha agresif!

İspanya'da yanardağ alarmı: Cumbre Vieja‌ Yanardağı çok daha agresif!

İspanya'da La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda 'yoğun' bir şekilde patlamaların devam ettiği, yanardağın 2 hafta öncesine göre 'çok daha agresif' olduğu belirtildi.

03.10.2021 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ alarmı: Cumbre Vieja‌ Yanardağı çok daha agresif!
İspanya'da yanardağ alarmı: Çok daha agresif!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Guardian'da yer alan habere göre Kanarya Adaları'nın acil yanardağ müdahale departmanının teknik direktörü Miguel Ángel Morcuende, Cumbre Vieja yanardağının faaliyete geçmesinde 2 hafta sonra "çok daha agresif" olduğunu söyledi.

Bilim insanları bir gecede 3.5 büyüklüğüne kadar sekiz yeni deprem kaydetti.

Bilim insanları, yanardağın şimdiye kadar yaklaşık 80 milyon metreküp lav püskürttüğünü tahmin ediyor, bunun adadaki 1971'deki son patlamanın iki katı olduğu ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumbre Vieja'da son iki gündür patlamaların şiddetinin artması, lavların püskürdüğü ağızlara 2 yenisinin daha eklenmesi ve rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle yanardağ çevresinde bulunan ancak bu zamana kadar tahliye edilmeyen 4 yerleşim yerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bölgede halihazırda 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilirken hava kirliliği gerekçesiyle 3 bin 500 kişinin evde kalmasına karar verildi.

Halktan kapı ve pencerelerini kapalı tutması, klima çalıştırmaması, dışarıdaki havayı içeri alacak tüm sistemleri devre dışı bırakması istendi.

Yanardağ çevresinde arabayla seyahat etmenin de güvenli olmadığı, zorunlu ihtiyaçlar dışında evden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

La Palma'da 50 yıl aradan sonra aktif olan ilk yanardağ Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 700 hektardan fazla alanı kaplarken, bu zamana kadar 31 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan 1000'den fazla eve zarar verdi.

Lavlar, 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda ise 27 hektarlık alanı doldurup, denizde ilerlemeye devam ederek 30 metre derinliğe kadar ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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