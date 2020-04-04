İspanya ve İran'da son 24 saatin bilançosu açıklandı!

AA

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 124 bin 736'ya ulaştığı ifade edildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İRAN'DA SON 24 SAATTE 158 ÖLÜM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 158 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 560 olduğunu duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 452'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 55 bin 743'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 103'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini de paylaştı.

Dünden bu yana 1801 hastanın iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 19 bin 736 olduğunu kaydetti.

İRAN'DA 106 YAŞINDAKİ HASTA İYİLEŞTİ

İran'da, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Furkani Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın 14 gün boyunca tedavi gördüğü vurgulanarak, tedavi sürecine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kum kentindeki 106 yaşındaki hastanın "Kovid-19'u yenen dünyadaki en yaşlı hasta" olduğu düşünülüyor.

YAŞLILAR DA HASTALIĞI YENİYOR

Salgında, en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.

Simnan eyaletinde 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının, Bem kentinde 91 yaşındaki hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

Kovid-19 nedeniyle dün 134 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e çıktı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 17 bin 935 kişi sağlığına kavuştu.